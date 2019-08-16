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‘Ev sahibi seyirci, biz orada misafiriz’

Giriş Tarihi: 16.8.2019
‘Ev sahibi seyirci, biz orada misafiriz’
Liınet, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahneye çıktı. Sahne sonrası basın mensupları ile buluşan şarkıcı, "Bayramın son günü güzel vakit geçirdik" dedi. Linet, "Gelirimiz yüksek olduğu gibi giderimiz de yüksek oluyor. İsim tasarımcılarla, stylinglerle çalışmak oldukça maliyetli" diye konuştu. Harbiye sahnesine de çıkacak olan Linet'e, Hadise'nin Harbiye'de söylediği "Mekanın sahibi geldi" sözleri hatırlatıldı. Şarkıcı şöyle yanıt verdi: "Sahne sanatçınındır. Ev sahipleri seyirciler, biz orada misafiriz."
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‘Ev sahibi seyirci, biz orada misafiriz’
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