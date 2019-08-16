Konyaaltı Açıkhava ustaların büyük buluşmasına hazır

BUGÜN NELER OLDU

HALK müziğinin iki büyük ustası Musa Eroğlu ve Güler Duman, sevilen eserlerini bu kez de Antalya Sahne'de (Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu) yankılandırmaya hazırlanıyor. 23 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek müzik şöleninde Yediveren Orkestrası da sahneye çıkacak. 'Sazımızla Sözümüzle' sloganı ile gerçekleştirilen konsere ilgi çok yoğun. Konserde ezgi ustası Musa Eroğlu ve Güler Duman, türkülerini dillendirecek. Finalini ikilinin birlikte yapacağı konser, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatacak.