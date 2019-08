DJ olarak beni dünya tanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Yıldız Tilbe ile yaptığı 'Korktum Deseydin' ve Mart ayında çıkardığı 'Pulim' şarkıları ile dikkat çeken DJ Serdar Ayyıldız ile buluştuk...İnsanlar streslerini, sorunlarını unutup seçtiğim müziklerle dans ederek ve ellerini havaya dikerek şarkılara eşlik ediyor. Bunu yaşamanın hazzını kabine çıkmayan bilemez. Bir DJ başka ne ister ki.Öncelikle eğlenmeye gelen insanlara kötü şeyler hissettirecek şarkılardan uzak duruyorum. Sanatçı ve duruş olarak beğenmediğim kimseyi çalmıyorum; sonuçta DJ kabini benim alanım ve insanları daha kaliteli işlerle eğlendirmek kendime edindiğim bir görev. Her kitleye farklı bir playlist hazırlıyorum. Her performans öncesi kafamda geceyi kurgulayarak arşivimi buna göre hazırlıyorum. Sadece benim setime özel remixler hazırlıyorum ama çalacağım şarkıların sıralamasınıı tamamiyle sahneye çıktığım an insanların tepkilerine göre belirliyorum. Gerçek bir DJ'in sahip olması gereken en önemli özellik zaten ortamı koklamaktır.Ayda iki defa yurt dışında çalıyorum. İyi müzik yapmak yetmiyor bu noktada; disiplin, özveri, kendini güncel tutmak, komplekssiz ve pozitif olmak gerekiyor. Hollanda, Almanya, İspanya, İşviçre, Hindistan, Mısır gibi ülkelerde de tanınıyorum.Yıldız Tilbe, stüdyoma saat 16.00 gibi geldi. Çalıştık ve saat 23.00 gibi bu şiirin kaydını bitirdik. Kendisi için çok kıymetli olan şiirin ismine de beraber karar verip 'Korktum Deseydin'i seçtik. Yüzlerce şarkısı olan Tilbe'ye şair olarak albümümde yer vermiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Klip de çektik.Yayınlanır yayınlamaz ilgiyle karşılaştık. Şu anda 5 milyon tıklandı.DJ olduğum için bu işe küsmüş olduğunu bildiğim birçok isimden tutun, Türkiye'nin birçok yerinde DJ'lik yapan ve kalbi DJ'lik için atan meslektaşlarıma ithafen albümün adını 'King of Istanbul' koydum. Albümde 15 şarkı,15 farklı şarkıcı var. Umarım beğenirsiniz. İlk röportajım da inşallah uğurlu gelir.