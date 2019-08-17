Fadik Sevin Atasoy: Kadına rol yazılmıyor diye üzülmeyi bıraktım

Uzun süredir Amerika'da yaşayan Fadik Sevin Atasoy, yeni oyunu 'Muse-Bir Esin Perisi Davası'nı sahnelemek için Türkiye'ye döndü. Ankara'daki Tatbikat Sahnesi'nde seyirciyle buluşan Atasoy, dünyanın en prestijli sanat festivallerinden Edinburgh Fringe Festivali'nde de 10 kez seyirci karşısına çıktı. Kendi yazdığı, Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği oyun için "Şu ana kadar en çok mutluluk duyduğum iş" diyen Atasoy'la oyunu ve kadın meselelerini konuştuk...

- Yeni oyununuz 'Muse'ü Edinburg Fringe Festivali'nde sahnelediniz. Bir oyuncu için ne ifade ediyor Edinburgh'ta olmak?

Cannes Film Festivali, biz sinemacılar için ne ifade ediyorsa, Edinburgh Fringe Festivali de tiyatro oyuncuları için öyle bir anlam taşıyor. Çünkü 50 farklı mekanda 500 bin performans yapılıyor. 1 milyon kişi dünyadan akın ediyor bu festivale.

Projemizi, Zoo Venues'ün repertuvarında, 9 oyun peş peşe sahneledik. Uluslararası bir platformda ülkemizi temsil etmek gurur vericiydi.

- Kültür Bakanlığı da destek vermiş.

Evet bu oyunun festivalde yer almasını Kültür Bakanlığı da destekledi. Tatbikat Sahnesi'ndeki prömiyerimize Kültür Bakanımız da geldi. Yalnız olmadığımızı bilmek bize güç verdi.