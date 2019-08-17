Sıla ile sevgilisi Hazer Amani'nin panik gecesi! Kimse anlam veremedi…

Şarkıcı Sıla ile Şef Hazer Amani 7 ay önce görüntülenmiş, “Aramızda bir şey yok, iş görüşmesi yapıyoruz” demişlerdi. Hazer Amani 6 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu’ndan 5 ay önce boşandı. Popçu Sıla aşk yaşadıklarını bir ay önce kabul etti. Pop yıldızı önceki akşam konser vermek üzere Bodrum Antik Tiyatro’ya VİP minibüsüyle geldi. Hazer Amani Sıla’yı kulisten izledi. Sıla ile Hazer Amani birlikte görüntü vermemek için araçlarının önüne bir minibüs park ettirdi. Hazer Amani ve Sıla araca binerken korumalar etten duvar ördü. Fotoğraf çekmek isteyen haberciler engellendi. Aşklarını kabul eden Sıla ile Hazer Amani’nin neden birlikte görünmek istemediği anlaşılamadı.
Giriş Tarihi: 17.8.2019 12:58Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 12:58
Sıla ile Şef Hazer Amani 7 ay önce görüntülenmiş, "Aramızda bir şey yok, iş görüşmesi yapıyoruz" demişlerdi.
5 AY ÖNCE BOŞANDI
Hazer Amani 6 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan 5 ay önce boşandı.