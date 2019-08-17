Sıla ile sevgilisi Hazer Amani'nin panik gecesi! Kimse anlam veremedi…

Sıla ile Şef Hazer Amani 7 ay önce görüntülenmiş, "Aramızda bir şey yok, iş görüşmesi yapıyoruz" demişlerdi.

5 AY ÖNCE BOŞANDI

Hazer Amani 6 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan 5 ay önce boşandı.