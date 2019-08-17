Tıklanma sayısı ve bilet satışı arasındaki orantıya dikkat

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal medyada ve dijital indirmelerde, maşallah herkes milyon barajını aşıp rekor kırıyor. Ama iş konser vermeye gelince; salonları davetiyeyle, akraba, eş dostla dolduruyorlar. Demet Akalın işte bu duruma parmak basmış. Akalın, sosyal medya hesabından, konserlerini izleyen kişilerin sayılarını paylaşarak şu notu düştü: "2500 kişi... Dün gece epey coştuk. Kliplerimiz 300 milyon izlendi, konserlerimiz de doğru orantıda...' Bu sözleriyle dijital indirmelerde paralı tıklanma rekorları kıranlara ufak bir gönderme yapan Akalın'a ben de katılıyorum. 'Bir günde şu kadar tıklandık, şu kadar izlendik' açıklamalarına nazaran; bir bakıyorsunuz, o sanatçının konserleri bomboş. Eşe dosta konserler veriyor. Çok tıklanan bir ismin konser alanlarını doldurabilmesi, onun gerçekten başarılı olup olmadığını gösteriyor.Meltem Erensoylu, Cameron Cartio feat Khaled'in dünya listelerine giren 'Henna' şarkısının Türkçe adaptasyonu 'Hey Ya' ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Erensoylu, telifmetre verilerine göre; radyolarda en çok çalan şarkılar listesinde 11'inci sıraya yükselmiş. Erensoylu; iTunes'ta ise en popüler parçalar listesinde Reynmen- Ela ve Norm Ender-Mekanın Sahibi'nin ardından 3 numara yükselerek zirveye ilerliyor. Şarkıcı; son günlerde 'Pop müzik bitti' tartışmalarına da "Popun bittiği yok. Norm, sıralamada ensendeyim bak" dedi.'YALANIN Batsın' ile girdiği müzik piyasasında sağlam bir yer edinen Hande Yener'den 20'nci yıla özel albüm geliyor. Popta; elektronik müzik denemeleri ve iddialı imaj değişiklikleriyle son 20 yıla damga vuran ünlü şarkıcı, başarısını sürdürüyor. Pop müzikte yeni trendlerin öncüsü olan Yener, 20'nci yıl albümünü 2019'un sonunda çıkarmayı planlıyor. Özel albüm deyince Yener'in eski şarkılarını güncelleyeceği aklınıza gelmesin; ünlü şarkıcı, tamamen sıfır parçalardan oluşan bir albüm hazırlıyor. Zevkle dinleyeceğimizden emin olabilirsin Hande...Uzun zamandır sahnede izlemek istediğim bir isim Ata Demirer... Konservatuvar mezunu olan ve Türk sanat müziğini hakkıyla okuyan isimlerden biri o. Ancak biz Ata'nın komedyenliğini ve filmlerini daha iyi biliyoruz. Şarkı söyleme yeteneğini gözler önüne sermeye karar veren Ata, 2016 yılında 'Alaturka' adlı bir albüm çıkarmıştı. Ata bence müziğe daha çok ağırlık vermeli. Pazar günü Harbiye Açıkhava'da konser verecek olan Ata'nın sahne performansını merakla ve heyecanla bekliyorum. İlk kez izleyeceğim Ata Demirer konserinin notlarını gelecek hafta sizinle paylaşacağım.