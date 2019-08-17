Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Ağustos 2019 Cumartesi günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 17 Ağustos 2019 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Terazi burçları gönlünü kolay kolay kimseye vermez" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars-Satürn 135'liği ve Ay-Neptün kavuşumu güne imza atarken son zamanlarda gündeme gelen denizaltılarla ilgili olayların devam ettiğini göreceğiz. Bugünden itibaren Yengeç burcu Venezüella'dan Arjantin'e kadar olan bölgenin enerjisi değişirken, sosyal medyayı en çok liderlerin kullanacağı dönem yaklaşıyor.

Koç: Bugün seni gündelik sorunlardan uzaklaştıracak etkinliklere dâhil olabilirsin. Olayların yükünden arada feragat etmek seni epey rahatlatacak. Zayıflamak isteyen bir Koç burcuysan, bugün spora başlayabilirsin. İstikrarını önümüzdeki günlerde de koruyacağına şüphen olmasın.

Boğa: Bugün çalışmalarında ağırkanlı davranabilirsin. Aslında insanlarla bir arada olmayı senin kadar seven yoktur ama bugün en yakın arkadaşını bile anlamakta güçlük çekebilirsin. Yani bugün senin için uzlaşmanın zor olduğu bir gün olabilir. Tavsiyem bu cumartesi günü için kendinle baş başa kalabileceğin bir plan yapman…

İkizler: Kendini hiç olmadığı kadar hafiflemiş hissedeceksin. Hafta içi halletmek için vakit yaratamadığın tüm işlerinle bugün ilgilenebilirsin. Özellikle ufak tefek ihtiyaç alışverişi yapabilir, eşyalarını düzenleyebilirsin. Maddi konularda kendine bütçe planı yapmayı düşünen bir İkizler burcuysan, bugün senin için ideal bir gün.