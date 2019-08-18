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Benzersiz bir lezzet deneyimi

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Benzersiz bir lezzet deneyimi
THE Bodrum Edition'ın Perulu şefi Diego Munoz, önceki gün St. Regis Bali'nin ödüllü şefi Agung Gede ile keyifli bir akşam yemeği için bir araya geldi. Otel misafirleri ve dışarıdan misafirlere açık olan bu etkinlikte katılımcılar, The Bodrum Edition'ın restoranları Brava'yı deneyimledi. Munoz ve Gede, ıstakoz dumpling, ceviche nigiri, Bali yorumuyla patlıcan tartar ve Hindistan cevizli panna cotta gibi 10 farklı lezzetten oluşan özel bir menü hazırladı. Bu yoğun ilgi gören deneyimde malzemelerin hepsi yerel pazarlardan alındı.
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Benzersiz bir lezzet deneyimi
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