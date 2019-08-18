Seda Bakan kızıyla ilk kez poz verdi!

Ali Erel ile 5 yıl önce nikah masasına oturan ve aylardır kızını kucağına almak için gün sayan Seda Bakan, kızı Leyla ile ilk kez poz verdi. Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Seda Bakan, kızı Leyla ile olan pozunu ‘Hayatımın en güzel anı’ notuyla paylaştı. Seda Bakan’ın kızıyla verdiği poz kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Seda Bakan’ın çok konuşulan pozu…
Giriş Tarihi: 18.8.2019 11:14Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 11:33
Oyuncu Seda Bakan, müzisyen Ali Erel ile 5 yıl önce Ankara'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.