Canevim’in ‘Feryal’i Nihan Büyükağaç şaşırttı!

Her hafta pazartesi akşamları atv'de ekrana gelen 'Canevim'de; zengin ve karizmatik 'Feryal Tanbay' karakterini canlandıran Nihan Büyükağaç, hakkında bilinmeyenleri anlattı..

- 'Canevim' dizisinin 'Feryal'i; havalı, zengin, biraz da kendini beğenmiş bir kadın. Onu bir de sizden dinlesek...

'Feryal Tanbay'; güçlü dominant ve fazlasıyla kararlı bir kadın. Bütün iplerin elinde olduğundan emin olmak zorunda. Sonucu her ne olursa olsun, sevdiklerini koruyabilmek için yapamayacağı şey yok. Maddi gücünün haricinde, manevi gücünün temel taşı ise oğlu Taylan elbette... Oğluna duyduğu derin ve korumacı sevgi, zaman zaman hata yapmasına sebep olsa da, 'Feryal' vazgeçmez, durmaz.

Bütün bunların dışında ise, estetiğe ve dış görünüşe de fazlasıyla önem veriyor.

Dolayısıyla kendine bakmayı da ihmal etmiyor.