Haberler > Günaydın Haberleri > Canevim’in ‘Feryal’i Nihan Büyükağaç şaşırttı!

’in ‘’i şaşırttı!

ATV dizisi ’in ‘’i , sette büyük bir uyum yakaladıklarını söyledi: Dışarıdan belli olmasa da zor bir iş yapıyoruz. Sete severek, isteyerek gitmek önemli. Ekiple birbirimizi çok sevdik, uzun süredir birlikte çalışıyormuş gibiyiz

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 08:25 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 08:34
Canevim’in ‘Feryal’i Nihan Büyükağaç şaşırttı!

Her hafta pazartesi akşamları atv'de ekrana gelen ''de; zengin ve karizmatik ' Tanbay' karakterini canlandıran , hakkında bilinmeyenleri anlattı..
- 'Canevim' dizisinin 'Feryal'i; havalı, zengin, biraz da kendini beğenmiş bir kadın. Onu bir de sizden dinlesek...
'Feryal Tanbay'; güçlü dominant ve fazlasıyla kararlı bir kadın. Bütün iplerin elinde olduğundan emin olmak zorunda. Sonucu her ne olursa olsun, sevdiklerini koruyabilmek için yapamayacağı şey yok. Maddi gücünün haricinde, manevi gücünün temel taşı ise oğlu Taylan elbette... Oğluna duyduğu derin ve korumacı sevgi, zaman zaman hata yapmasına sebep olsa da, 'Feryal' vazgeçmez, durmaz.
Bütün bunların dışında ise, estetiğe ve dış görünüşe de fazlasıyla önem veriyor.
Dolayısıyla kendine bakmayı da ihmal etmiyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Canevim’in ‘Feryal’i Nihan Büyükağaç şaşırttı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN