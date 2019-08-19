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Son dakika: evden ayrıldı! yolcu bile etmedi!

Magazin gündeminden son dakika haberi geldi... ve beş yıllık evliliklerini bitirdi. Uzun süredir problem yaşayan çift, tek celsede boşandı. Boşanmalarıyla ilgili birçok iddia ortaya atılan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, henüz kesin bir açıklama yapmadı. Chloe Loughan, Serdar Ortaç ile birlikte yaşadıkları evden 10 bavulla ayrıldı. Chloe Loughnan'ı yolcu etmeyen Serdar Ortaç 'Şoförüm sizinle ilgilenecek’ demekle yetindi. İşte evden ayrılan Chloe Loughnan'ın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 09:49
Son dakika: Chloe Loughnan evden ayrıldı! Serdar Ortaç yolcu bile etmedi!

'ın 5 yıllık evliliğin ardından 8 Ağustos'ta boşandığı dün 12.00 uçağıyla doğup büyüdüğü İrlanda'ya döndü.

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Son dakika: Chloe Loughnan evden ayrıldı! Serdar Ortaç yolcu bile etmedi!
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