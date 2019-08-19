Hande Yener’den unutulmaz şov!

Didim’de sahneye çıkan Hande Yener, Caprice Deluxe’de altı dansçısıyla birlikte izleyenleri bir dakika yerinde oturtmadı. Yener, eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuvarıyla iki saat boyunca unutulmaz bir şov sergiledi.
Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:10Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 09:17
Başarılı şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz akşam Didim'de yer alan Caprice Deluxe'de sahne aldı. 'Kuş', 'Beni Sev', 'Deli Bile' gibi sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, son single çalışması 'Krema'yı da canlı söyledi.