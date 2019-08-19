Hande Yener’den unutulmaz şov!

Başarılı şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz akşam Didim'de yer alan Caprice Deluxe'de sahne aldı. 'Kuş', 'Beni Sev', 'Deli Bile' gibi sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, son single çalışması 'Krema'yı da canlı söyledi.