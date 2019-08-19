Haberler > Günaydın Haberleri > Hande Yener’den unutulmaz şov!

’den unutulmaz şov!

Didim’de sahneye çıkan , Caprice Deluxe’de altı dansçısıyla birlikte izleyenleri bir dakika yerinde oturtmadı. Yener, eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuvarıyla iki saat boyunca unutulmaz bir şov sergiledi.

Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 09:17
Hande Yener’den unutulmaz şov!

Başarılı şarkıcı , geçtiğimiz akşam Didim'de yer alan Caprice Deluxe'de sahne aldı. 'Kuş', 'Beni Sev', 'Deli Bile' gibi sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, son single çalışması 'Krema'yı da canlı söyledi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hande Yener’den unutulmaz şov!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN