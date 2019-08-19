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Magazin dünyası bu son dakika haberi ile çalkalanıyor! hamile mi?

Her hareketi ile olay olan 'ndan flaş bir son dakika haberi geldi. Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinin başında yer alan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra İtalyan DJ ile yeni bir aşka yelke açmıştı. Subaşı, Senia'nın ailesi ile de sık sık tatile çıkarken önceki gün bir davet katıldı. İkilinin yan yana fotoğrafı çekilirken Subaşı'nın göbeği kafaları karıştırdı. Yaşanan bu gelişmenin ardından '?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. İşte, son dakika magazin haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 19.8.2019 22:13 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 22:14
Magazin dünyası bu son dakika haberi ile çalkalanıyor! Şeyma Subaşı hamile mi?

Boşandıktan sonra ünlü İtalyan DJ ile yeni bir aşka başlayan 'ndan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her hareketi ile konuşulan Subaşı'nın bu sefer hamile olup olmadığı merak ediliyor... Sevgilisi Guido Senia ile sık sık tatile çıkan ve ailesi de tanışan Şeyma Subaşı, önceki gün bir davete katıldı. İkilinin yan yana fotoğrafı çekilirken, Subaşı'nın göbeği dikkatlerden kaçmadı.

ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

Sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf üzerine '?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;

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Magazin dünyası bu son dakika haberi ile çalkalanıyor! Şeyma Subaşı hamile mi?
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