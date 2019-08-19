Magazin dünyası bu son dakika haberi ile çalkalanıyor! Şeyma Subaşı hamile mi?

Boşandıktan sonra ünlü İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir aşka başlayan Şeyma Subaşı'ndan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her hareketi ile konuşulan Subaşı'nın bu sefer hamile olup olmadığı merak ediliyor... Sevgilisi Guido Senia ile sık sık tatile çıkan ve ailesi de tanışan Şeyma Subaşı, önceki gün bir davete katıldı. İkilinin yan yana fotoğrafı çekilirken, Subaşı'nın göbeği dikkatlerden kaçmadı.

ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

Sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf üzerine 'Şeyma Subaşı hamile mi?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;