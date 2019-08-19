Orada durun bakalım!

BUGÜN NELER OLDU

Demet Akalın sadece, İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indiren yeni otobanı övdü diye günlerdir linç ediliyor. CHP'liler ile bir avuç sosyal medya kullanıcısı el ele verip akla ziyan suçlamalarla Akalın'ı itibarsızlaştırmak için yarışıyor. Son suçlama ise; Akalın'ın, kolay yoldan para kazandığı için paralı otobanı rahatça kullandığı yönünde...Demet Akalın, kendisini kolay para kazanmakla suçlayanlara okkalı bir cevap verdi: "Kolay kazanılan paramla Allah'a çok şükür ki çocuklara, Mehmetçiklerimize yetişiyorum. Bu kin ve düşüncenizle sizi Allah'a havale ediyorum. Kolay dediğiniz paramda 23 senem, konserlerim, alanları dolduran hayranlarımın sevgi seli var!"