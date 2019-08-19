Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Ağustos 2019 Salı günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Ağustos 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 20 Ağustos 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Oğlak burçları kalplerini kolay kolay emanet etmezler" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 AĞUSTOS 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Plüton ilişkisi teknolojinin çığır açtığını, devletlerin ise teknolojiyi farklı amaçlar için kullandığını ortaya çıkaracak. 21. yüzyılda sosyal medyanın güvenliği sağlayan bir alanı da gelişebilir. Güneş, Aslan burcunun son derecelerinde seyrederken dünyada silah satışlarını gündeme getirecek.

Koç: Sorunlara kulaklarını tıkamak istediğin bir gün. İçinden geldiği gibi davranarak dikkatleri üzerine çekebilirsin. Ailesinden uzakta yaşayan bir Koç burcuysan, bir günlüğüne de olsa, ani bir kararla yola çıkabilirsin. Arkadaşlarının geçmiş bir konuyu tekrar gündeme getirmesi, eski ilişkinle ilgili hatıralarının canlanmasına sebep olabilir.

Boğa: Duygularını sınadığın günlerden geçerken, güzel gelişmelerin yanı başında olduğunu fark edebilirsin. Evli bir Boğa burcuysan, eşinle birlikte alışverişe çıkmak için ideal bir gün. Özgürlüğünü korumak adına, fikirlerini daha açık bir şekilde ortaya koyacaksın. Geriye dönüp baktığında, son birkaç yıl içinde epey değiştiğini göreceksin.

İkizler: Arkadaşlarınla buluşmak, onların dertlerine yoldaşlık yapabilmek ön planda olacak. Etrafındaki kişilerin iş bulamama ve maddiyatla ilgili sıkıntılarına çare olamamak canını sıkabilir. İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, yeni bir ilişkiye başlamak isterken aceleci davranmamalısın. Önce tanımaya çalışman ilerleyen günlerde pişmanlık duymanın önüne geçecek.