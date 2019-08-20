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Edvina Sponza sevgilisi 'dan şiddet gördüğünü iddia ederek…

Eski basketbolcu 'ın uğruna 11 yıllık evliliğini yıktığı sevgilisi Edvina Sponza, Kutluay'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Edvina, Kutluay hakkında 3 aylık koruma kararı aldırdıktan sonra yayın yasağı çıkarttırdı.

Giriş Tarihi: 20.8.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 17:17
Edvina Sponza sevgilisi İbrahim Kutluay'dan şiddet gördüğünü iddia ederek…

Edvina Sponza, şiddet gördüğü gerekçesiyle 'dan şikayetçi oldu. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın uğruna 11 yıllık evliliğini yıktığı sevgilisi Edvina Sponza, Kutluay'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

SEVGİLİSİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEYEREK…

İbrahim Kutluay, Demet Şener'le evli olduğu dönemde Edivana Sponza ile aşk yaşamaya başladı. Yıllardır ilişkilerine devam eden çiftten Edvina Sponza, sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyerek Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

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Edvina Sponza sevgilisi İbrahim Kutluay'dan şiddet gördüğünü iddia ederek…
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