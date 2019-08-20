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'dan 'ya büyük sürpriz!

Aşklarını dolu dizgin yaşayan ve artık saklamayan ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Emir Uyar bu kez Adriana Lima'ya yaptığı sürprizle gündeme geldi. Adriana Lima mutluluğunu sosyal medyadan "Şüphesiz 225 sayısı kendimi çok özel hissettirdi" notuyla paylaştı. İşte Emir Uyar'ın Adriana Lima'ya büyük sürprizi...

Giriş Tarihi: 20.8.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 15:31
Emir Uyar'dan Adriana Lima'ya büyük sürpriz!

Magazin dünyasında günlerce konuşulan 'ya, yeni sevgilisi 'dan büyük bir jest geldi.

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Emir Uyar'dan Adriana Lima'ya büyük sürpriz!
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