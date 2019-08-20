Emir Uyar'dan Adriana Lima'ya büyük sürpriz!

Aşklarını dolu dizgin yaşayan ve artık saklamayan Adriana Lima ve Emir Uyar magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Emir Uyar bu kez Adriana Lima'ya yaptığı sürprizle gündeme geldi. Adriana Lima mutluluğunu sosyal medyadan "Şüphesiz 225 sayısı kendimi çok özel hissettirdi" notuyla paylaştı. İşte Emir Uyar'ın Adriana Lima'ya büyük sürprizi...
Giriş Tarihi: 20.8.2019 15:30Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 15:31
Magazin dünyasında günlerce konuşulan Adriana Lima'ya, yeni sevgilisi Emir Uyar'dan büyük bir jest geldi.