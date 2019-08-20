Yeni şarkı geliyor

BUGÜN NELER OLDU

BU yaz arka arkaya verdiği konserlerle sevenleriyle buluşan Zara'nın son durağı Kıbrıs Savoy Otel oldu. Ünlü şarkıcı, sahne performansıyla coşarken konseri izleyenleri de coşturdu. Rezervasyonları günler öncesinden dolan konserde birbirinden güzel parçaları dinleyicisi için seslendiren Zara, hareketli parçalar ile de coşturdu. İki saat kadar süren konseri boyunca sahne performansıyla göz kamaştıran Zara, seslendirdiği türkülerle bol bol alkış aldı. Şarkı aralarında hayranları ile sohbet eden şarkıcı, yeni bir şarkı için stüdyo çalışmalarının devam ettiğinin müjdesini de verdi.