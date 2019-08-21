Vadi Açıkhava ağustos ayının son gününü Mor ve Ötesi konseriyle kapatıyor

Toplamda 8 albüm, 1 EP ve 2 single yayınladığı kariyeri boyunca Türkiye rock piyasasını tanımlayan isimlerden biri haline gelen ve eriştiği bu konumu 20 yıl boyunca koruyan mor ve ötesi, 31 Ağustos'ta Vadi Açıkhava'da binlerce kişiden oluşan bir seyirci kitlesiyle buluşacak. Bu sene Aya İrini'deki canlı senfonik konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatan grup, 'Cambaz'dan 'Bir Derdim Var'a, 'Oyunbozan'dan 'Melekler Ölmez'e sevilen tüm şarkılarını Vadi Açıkhava'yı dolduran seyircilerle hep bir ağızdan söyleyecek.

İSTANBUL'UN UNUTULMAZ KONSER MEKANLARI...

İstanbul'un unutulmaz konser mekanları Rumelihisarı, Kuruçeşme Arena gibi kendine has bir ruhu olan Vadi Açıkhava, uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası olma ve en güzel anılara ev sahipliği yapma hedefiyle inşa edildi. Vadi Açıkhava, hem konforlu dev oturma alanıyla hem de rahat bir görüş ve dinleme imkanı tanıyan açık alanı ile eylül ayı boyunca birbirinden keyifli konserlere ev sahipliği yapmaya devam edecek.