Atv gündüz kuşağında hasret sona eriyor

BUGÜN NELER OLDU

Sabah kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Türkiye'nin en sevilen ve güvenilen programı Esra Erol'da; 2 Eylül Pazartesi'den itibaren yeni sezonlarıyla ATV'de izleyiciyle buluşacak. Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek. Çocuk, genç, yetişkin; yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da buldu. Her sezon yaptıklarıyla gündemi oluşturan Anlı; bu sezon da büyük başarılara imza atacak, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.Yıllardır gündüz kuşağında ilgiyle izlenen, konuları kendine özgü sunumu ve içtenliğiyle işleyen Esra Erol, doğduğu gün evlatlık verilen çocukları biyolojik ailelerine kavuşturmaya, paramparça olmuş aileleri yeniden birleştirmeye ve her geçen gün insanların yüzlerini güldürmeye yeni sezonda da devam edecek.