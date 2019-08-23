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Doğum günü hedıyesı pembe keman

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Doğum günü hedıyesı pembe keman
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e büyük sürpriz... Önceki gün yeni yaşına giren Terim'e eşi Volkan Bahçekapılı pembe keman hediye etti. Terim, yeni yaşında hissettiklerini sosyal medyadan şu sözlerle paylaştı: "20'li yaşlarımın son basamağına bastığım gün bugün. 29, seneye 21 Ağustos'ta 30 olacağıma hâlâ inanamasam da bu geçen yaşımda çok şey öğrendim hayata dair. Yaş aldıkça hayatla ilgili yapmak istediğim şeyleri gerçekleştirme heyecanı başladı bir de. Çok uzun yıllardır hayallerimden biri de keman çalmayı öğrenmekti. Bugün Volkan, bu pembe kemanı hediye etti bana. Kızlarım da bana keman dersi hediye almış. Nasıl mutlu olduğumu ve bir hayalin ellerimde durmasının nasıl hissettirdiğini anlatamam."
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Doğum günü hedıyesı pembe keman
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