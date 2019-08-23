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Masalsı şova büyük ilgi

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019
Masalsı şova büyük ilgi
Cirque du Soleil'in yeni şovu Bazzar, Hilltown Alışveriş Merkezi'ne kurulan dev çadırında ilk gösterisini önceki gece gerçekleştirdi. Ünlülerin yoğun ilgi gösterdiği şov, izleyicilerden tam not aldı. Yönetmenliğini ve yazarlığını Susan Gaudreau'nun, kreatif direktörlüğünü ise Samuel Chouinard üstlendiği şova ilgi büyüktü. Akrobatların, dansçı ve müzisyen gruplarının seyircileri masalsı bir yolculuğa çıkardığı gösterinin galasına Egemen-Beyhan Bağış, Zafer Başar, Müge Boz, Ebru Akel-Eren Sancak, Ivana Sert-Tarhan Telli gibi isimler katıldı
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Masalsı şova büyük ilgi
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