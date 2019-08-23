Şükran Ovalı açıkladı! ‘Üzülerek söylüyorum ki…’

2 sene önce nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı ile futbolcu Caner Erkin'in Mihran adını verdikleri çocukları 1 yaşına girdi. Sosyal medyada paylaşılan kutlama videolarında Şüran Ovalı ile Caner Erkin arasındaki gerilim dikkat çekti. Dün yakın arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Şükran Ovalı, mekan çıkışı konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Şükran Ovalı "Üzülerek söylüyorum ki çok mutluyuz. Haberleri siz çıkarıyorsunuz. Allah bağışlasın çok tatlı bir evladımız var. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Her şey çok yolunda, biz çok mutluyuz!" dedi.
Giriş Tarihi: 23.8.2019 09:33Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 09:50
Şükran Ovalı ile Caner Erkin, 2017 yılında nikah masasına oturmuş; geçtiğimiz yıl da kızları Mihran Ela dünyaya gelmişti.