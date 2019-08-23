Haberler > Günaydın Haberleri > Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Ağustos 2019 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 24 Ağustos 2019 Cumartesi - Günlük ve

denildiğinde hiç şüphesiz akıllara gelen tek isim ile 24 Ağustos 2019 Cumartesi için yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların '' mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, hafta sonu da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 24 Ağustos 2019 Cumartesi için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 24.8.2019 02:05
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Ağustos 2019 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği , her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 24 Ağustos 2019 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan 'ın "Venüs, aşkta titiz davranın diyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Mars kavuşumu ülke siyasetinde birçok kişinin inisiyatifinin el değiştirebileceğini işaret ediyor. Gezegenlerin seyri ülkemizi ön plana çıkarırken değerlerimiz konusunda birleşmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatacak.

Koç: Ailede, ertelenen miras konusu tekrar gündeme gelebilir Bugün yaşadığın maddi sorunlardan dolayı aklını işlerine vermekte zorlanabilirsin. Yakınlarının harcamalarına yönelik uyarıları dikkate almadığın için pişmanlık yaşıyorsun. İlişkisi olan ya da evli bir Koç burcuysan, sevdiğin kişinin son zamanlardaki ilgisizliği, aklında soru işaretleri oluşmasına neden olacak.

Boğa: İş arayışında olan bir Boğa burcuysan, durumundan haberdar olan bir yakının belli bağlantılar sağlayabilir. Dikkat gerektiren bir işte çalışıyorsan bir an evvel çekidüzen vermen gerektiğini görmelisin. İlişkisi olmayan bir Boğa burcuysan, yakın arkadaşın aracılığı ile tanışacağın kişi seni oldukça etkileyecek. Öyle ki ilk görüşte aşka inanacaksın.

İkizler: Biten ilişkinin izlerini tamamen hayatından silmek istiyorken bugün gelecek bir haberle geçmişle ilgili anılar tekrar canlanabilir. Sana yapılanları unutmadan artık geçmişi bırakıp yeni insanlara şans vermelisin. Evli bir İkizler burcuysan, eşinin kariyerinle ilgili yapacağı önerileri dikkate almanda fayda var. Çocukları olan bir İkizler burcuysan, düzeni sağlamak adına, işbölümü yapabilirsin.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Ağustos 2019 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN