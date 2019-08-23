Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Ağustos 2019 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 24 Ağustos 2019 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Venüs, aşkta titiz davranın diyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Mars kavuşumu ülke siyasetinde birçok kişinin inisiyatifinin el değiştirebileceğini işaret ediyor. Gezegenlerin seyri ülkemizi ön plana çıkarırken değerlerimiz konusunda birleşmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatacak.

Koç: Ailede, ertelenen miras konusu tekrar gündeme gelebilir Bugün yaşadığın maddi sorunlardan dolayı aklını işlerine vermekte zorlanabilirsin. Yakınlarının harcamalarına yönelik uyarıları dikkate almadığın için pişmanlık yaşıyorsun. İlişkisi olan ya da evli bir Koç burcuysan, sevdiğin kişinin son zamanlardaki ilgisizliği, aklında soru işaretleri oluşmasına neden olacak.

Boğa: İş arayışında olan bir Boğa burcuysan, durumundan haberdar olan bir yakının belli bağlantılar sağlayabilir. Dikkat gerektiren bir işte çalışıyorsan bir an evvel çekidüzen vermen gerektiğini görmelisin. İlişkisi olmayan bir Boğa burcuysan, yakın arkadaşın aracılığı ile tanışacağın kişi seni oldukça etkileyecek. Öyle ki ilk görüşte aşka inanacaksın.

İkizler: Biten ilişkinin izlerini tamamen hayatından silmek istiyorken bugün gelecek bir haberle geçmişle ilgili anılar tekrar canlanabilir. Sana yapılanları unutmadan artık geçmişi bırakıp yeni insanlara şans vermelisin. Evli bir İkizler burcuysan, eşinin kariyerinle ilgili yapacağı önerileri dikkate almanda fayda var. Çocukları olan bir İkizler burcuysan, düzeni sağlamak adına, işbölümü yapabilirsin.