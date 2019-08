Atlarımıza çocuk gibi bakıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Çocukluğundan beri ata binen ve 15 tane yarış atı olan Işın Karaca'nınlack Chinnese ve Mega Star adlı atları, katıldıkları yarışta derece kazandı. Atlarıyla gurur duyduğunu söyleyen Karaca, "At yetiştirmek büyük emek istiyor, maddi- manevi büyük sorumluluk. Özellikle eşim ve ben atlarımızla profesyonel anlamda yakından ilgileniyoruz. Dünyada bütün haralarda kadın seyisler var, en büyük isteğim Türkiye'de de kadın seyislerin çoğalması" diye konuştu.Kendi haralarının yanısıra TJK'nın kiralık haralarında da atları bulunduğu belirten Karaca, "At yarışı sadece erkeklerin izleyeceği bir aktivite olarak görülmemeli. Atlar bazı öğrenme güçlüğü çeken çocuklar rehabilite edip hayvan sevgisini aşılıyor. Eşim Tuğrul (Odabaş) ve ben, atlarımıza çocuklarımız gibi bakmaktan büyük keyif alıyoruz" dedi.IŞIN karaca, Ulubat'taki haralarında yüzlerce at yetiştirdiklerini ve günün birinde büyük bir çiftlikte atlarını kendi elleriyle beslemek istediğini söyledi. Karaca, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda atlarımız ve hara için yaptığımız yatırım çok yüksek bir miktar. Gelecekte atlarımdan, şarkıcılıktan çok daha fazla para kazanmayı umuyorum".