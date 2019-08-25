Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç açıkladı! ‘Eski hanım benden…’

Beş yıllık eşi Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç, önceki gece Bebek Chilai’daydı. Ortaç, boşanmayla ilgili konuştu: “Eski hanım, benden 1 lira bile istemedi. Evli kalmak için ona 500 bin lira teklif ettiğim yazıldı; hem yalan, hem de kötü bir haber. Hanıma çok yüklendiler; her normal kadın gibi hanımlık yaptı. Niye düşman ilan ediyorsunuz?”
Giriş Tarihi: 25.8.2019 12:14Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 12:32
Geçtığımız günlerde 5 yıllık eşi Chloe Loughnan ile boşanan Serdar Ortaç, Bebek Chilai'dan çıkarken görüntülendi. Mekana her zamanki gibi bisikleti ile giden Ortaç, kendisini bekleyen gazeteciler ile sohbet etti.