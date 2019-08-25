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’dan boşanan açıkladı! ‘Eski hanım benden…’

Beş yıllık eşi ’dan boşanan , önceki gece Bebek Chilai’daydı. Ortaç, boşanmayla ilgili konuştu: “Eski hanım, benden 1 lira bile istemedi. Evli kalmak için ona 500 bin lira teklif ettiğim yazıldı; hem yalan, hem de kötü bir haber. Hanıma çok yüklendiler; her normal kadın gibi hanımlık yaptı. Niye düşman ilan ediyorsunuz?”

Giriş Tarihi: 25.8.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 12:32
Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç açıkladı! ‘Eski hanım benden…’

Geçtığımız günlerde 5 yıllık eşi ile boşanan , Bebek Chilai'dan çıkarken görüntülendi. Mekana her zamanki gibi bisikleti ile giden Ortaç, kendisini bekleyen gazeteciler ile sohbet etti.

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Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç açıkladı! ‘Eski hanım benden…’
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