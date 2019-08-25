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’nın geleceği atlara emanet!

Şarkıcı , eşi Tuğrul Odabaş ile yarış atlarına büyük yatırım yaptıklarını söyledi: ‘İleride atlarımdan, şarkıcılıktan daha çok para kazanacağım’ 15 yarış atı olan Işın Karaca’nın Black Chinese adlı atı, G3 Mehmet Ali Kiper koşusunda birinci oldu. Mega Star adlı at ise yarışı üçüncü bitirdi. Atlarıyla gurur duyduğunu belirten Karaca, şöyle konuştu: “Ulubat’taki haramızda yüzlerce at yetiştiriyoruz.” “At yetiştirmek, maddi manevi büyük bir sorumluluk. Şu an yüksek miktarda yatırım yapıyoruz. İleride atlarımdan, şarkıcılıktan daha çok para kazanmayı umuyorum. Eşimle atlara çocuk gibi bakıyoruz. Haralarda kadın seyislerin olmasını istiyorum.”

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 13:12
Işın Karaca’nın geleceği atlara emanet!

15 yarış atı sahibi , atlarıyla gurur duyduğunu söyledi: At yetiştirmek emek ister, eşimle birlikte onlara çocuk gibi bakıyoruz.

TÜRKİYE'DE DE KADIN SEYİSLER ÇOĞALSIN

Çocukluğundan beri ata binen ve 15 tane yarış atı olan Işın Karaca'nınlack Chinnese ve Mega Star adlı atları, katıldıkları yarışta derece kazandı. Atlarıyla gurur duyduğunu söyleyen Karaca, "At yetiştirmek büyük emek istiyor, maddi- manevi büyük sorumluluk. Özellikle eşim ve ben atlarımızla profesyonel anlamda yakından ilgileniyoruz. Dünyada bütün haralarda kadın seyisler var, en büyük isteğim Türkiye'de de kadın seyislerin çoğalması" diye konuştu.

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Işın Karaca’nın geleceği atlara emanet!
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