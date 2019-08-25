Işın Karaca’nın geleceği atlara emanet!

15 yarış atı sahibi Işın Karaca, atlarıyla gurur duyduğunu söyledi: At yetiştirmek emek ister, eşimle birlikte onlara çocuk gibi bakıyoruz.

TÜRKİYE'DE DE KADIN SEYİSLER ÇOĞALSIN

Çocukluğundan beri ata binen ve 15 tane yarış atı olan Işın Karaca'nınlack Chinnese ve Mega Star adlı atları, katıldıkları yarışta derece kazandı. Atlarıyla gurur duyduğunu söyleyen Karaca, "At yetiştirmek büyük emek istiyor, maddi- manevi büyük sorumluluk. Özellikle eşim ve ben atlarımızla profesyonel anlamda yakından ilgileniyoruz. Dünyada bütün haralarda kadın seyisler var, en büyük isteğim Türkiye'de de kadın seyislerin çoğalması" diye konuştu.