Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 26 Ağustos 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 26 Ağustos 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Dünya mı sıkışıyor sistemler mi sıkıştırıyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Uranüs 120'liği teknoloji ve sosyal ağların işleyişini değiştirecek yasaları gündeme getirebilir. Sosyal medya iletişim platformları işleyişinin dışına çıkarken yaptıkları inovasyonlar olumlu karşılanmayabilir.

Koç: Şu sıralar gerek işte gerekse arkadaş ortamında seni çekemeyenlerin olduğunu düşünmen çok doğru. Bugün buna kesin olarak inanacağın bir olay yaşayabilirsin. Sosyal hayatın ile özel hayatın arasındaki dengeyi kurmakta zorlandığını hissedip, yaşamında seni kısıtlayan şeylerden uzak durmak isteyeceksin.

Boğa: Bir süredir iş hayatında arkadaşlarının arasındaki farklılığın bugün karşılığını görebilir. Özellikle ikna kabiliyetin ve iletişim becerin iş yerinde dikkat çekecek. Son günlerde pişman olabileceğin hareketler yapmış olabilirsin. Bu pişmanlığı bugün ağır bir şekilde hissetmen mümkün. Sorumluluk hissettiğin kişi ile konuşurken sakinliğini koruman faydalı olacak.

İkizler: Bugün ani bir kararla, yakınlarınla yapacağın iş birliğinde, liderliğini ve pratikliğini bir arada kullanacaksın. Yeteneklerin, projeler ya da yeni bir işe el atarak gündeme gelmen mümkün. Çevrende seni eleştiren çok insanla karşılaşabilirsin fakat sen onlardan önce kendini eleştirirsen, çevrendekilerin seni üzmesini engellemiş olacaksın.