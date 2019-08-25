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Uzman Astrolog ile günlük 26 Ağustos 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve

denildiğinde milyonların aklına ilk ve tek isim ile 26 Ağustos 2019 Pazartesi için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların '' olarak da tanımış olduğu Zeynep Turan, haftanın ilk gününde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 26 Ağustos 2019 Pazartesi için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 26.8.2019 01:20
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 26 Ağustos 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği , her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 26 Ağustos 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan 'ın "Dünya mı sıkışıyor sistemler mi sıkıştırıyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Uranüs 120'liği teknoloji ve sosyal ağların işleyişini değiştirecek yasaları gündeme getirebilir. Sosyal medya iletişim platformları işleyişinin dışına çıkarken yaptıkları inovasyonlar olumlu karşılanmayabilir.

Koç: Şu sıralar gerek işte gerekse arkadaş ortamında seni çekemeyenlerin olduğunu düşünmen çok doğru. Bugün buna kesin olarak inanacağın bir olay yaşayabilirsin. Sosyal hayatın ile özel hayatın arasındaki dengeyi kurmakta zorlandığını hissedip, yaşamında seni kısıtlayan şeylerden uzak durmak isteyeceksin.

Boğa: Bir süredir iş hayatında arkadaşlarının arasındaki farklılığın bugün karşılığını görebilir. Özellikle ikna kabiliyetin ve iletişim becerin iş yerinde dikkat çekecek. Son günlerde pişman olabileceğin hareketler yapmış olabilirsin. Bu pişmanlığı bugün ağır bir şekilde hissetmen mümkün. Sorumluluk hissettiğin kişi ile konuşurken sakinliğini koruman faydalı olacak.

İkizler: Bugün ani bir kararla, yakınlarınla yapacağın iş birliğinde, liderliğini ve pratikliğini bir arada kullanacaksın. Yeteneklerin, projeler ya da yeni bir işe el atarak gündeme gelmen mümkün. Çevrende seni eleştiren çok insanla karşılaşabilirsin fakat sen onlardan önce kendini eleştirirsen, çevrendekilerin seni üzmesini engellemiş olacaksın.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 26 Ağustos 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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