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'un babasını oynamaktan gurur duydum’

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Mehmet Akif Ersoy'un babasını oynamaktan gurur duydum’
İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan 'Bayramiçli Akif' belgeselinde türkücü ve oyuncu Ünal Zorer, usta şairin imam babası Tahir Efendi'yi oynadı. Rolü için uzun bir ön hazırlık sürecinden geçen oyuncu, "Tahir Efendi'den öğrendiklerim maneviyatımı çok artırdı. Bu karakteri oynamaktan gurur duydum" dedi. Ersoy'un, Bayramiç ilçesindeki çocukluğundan izler taşıyan belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Nihal Ağırbaş, senaristliğini ise Ömer Erbil'in yaptı. Ersoy'un çocukluğunu ise Ayaz Akgün canlandırdı.
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Mehmet Akif Ersoy'un babasını oynamaktan gurur duydum’
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