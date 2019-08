‘Sibel Can şarkımı okuduktan sonra Ayla Çelik oldum’

BUGÜN NELER OLDU

Yeni albümü 'Daha Bi Aşık' ile gündemde olan Ayla Çelik, A Para'da yayınlanan 'Günaydın Hafta Sonu'nda şunları söyledi:¦ İşin üreten kısmındayım. Albüm yapmam kadar doğal bir şey yok. Benim önceliğim önde olmak değil, kendi şarkılarımı yapmak. Daha çok enerji ve mutluluk veren şarkılar yapıyorum. Parçalarımı sabah saatlerinde yazıyorum.¦ İsim olmadan önce 'Bir kız var' diyorlardı. Ne zaman Sibel Can 'Benim Adım Aşk' şarkımı okudu, o zaman Ayla Çelik oldum.¦ Pahalı olduğum söyleniyor ama benden herkes şarkı alabilir. Sanat göreceli bir şey. Sanata paha biçilmez.¦ Şarkılarında eski aşklara yer veriyorum. Günlük dile uygun şekilde, eski duyguların içine gerçeklik koyarak yazıyorum. Bu konuda biraz zorlanıyorum. Hep genç düşünmek, genç yazmak zorundasınız.¦ Lakabım Eşkıya. Sakin görünümlü ama içim coşkuludur. Yaramazlıklarda elebaşıyımdır.¦ Düğün fobim var. Barbaros'la (Utku) davetli listesi ayarlamanın zorluğu yüzünden evlenemiyoruz.'Artık aşk da, aşk şarkıları da çok değişti''Kendiliğinden Olmalı' albümü ile müziğe geri dönen İzel, bu süreçte yaşadıklarını anlattı:¦ Bazı tatsızlıklar yaşadım. 7 yıllık sınavdan geçtim. Belki de geçmişte yaşadığım hatalardan kaynaklıydı bunlar. Ben savaşan biri değilim, kaçıp saklanan bir kadınım. O yüzden beklemeyi tercih ettim. Bir yandan çok şanslı, diğer yandan şanssızım. Sırf müziğe döneyim diye bana beste hediye etti arkadaşlarım. 12 şarkının 10'u hediye.¦ Ayla Çelik bana şarkı yazsın, ben de ilk defa single yapayım. Ben kimseyi kıskanmam ama onun 'Bağdat' şarkısını okumadığım için çok kıskandım. ¦ İzel, Çelik, Ercan üçlüsü olarak üç kere buluştuk, kebap yedik, öyle kaldı. Arıza bendeydi... Ama şu an yeniden birlikte bir şeyler yapma konusunda ikna oldum.¦ Uzun zamandır aşk yaşamıyorum. Artık aşk da, aşk şarkıları da değişti. Eskiden bir ay el ele tutuşmanın tadını çıkarırdık. Ben kimseye küsmem, yargılamam. 'Beni niye aramıyor?' gibi takıntılarım da yoktur.Filmde Barbaros'u (Dikmen) beğendim, kendimi beğenmedim. Biz fenomen filmi çekmedik. Sert bir film. Türk sinemasında böyle cesur bir yapım yok.Gençler artık "Fenomenler geziyor, harika tatiller yapıyorlar" diye düşünüyor. Eskiden doktor olmak istiyordu çocuklar, şimdi fenomen olmanın hayalini kuruyorlar.Gençlerin fenomen olma hayali liseden başlıyor. Artık üniversite okumuyor gençler, kötü örnekler var. Anne-babalar da çok önyargılı ama yurt dışında çok başarılı Youtuber'lar var.Eskiden Tarkan hayranıydık, kendisi bize ulaşılmaz gelirdi. Yeni nesil artık şarkıcıların doğal halini merak ediyor, yani bu insanlar ne yiyor, ne içiyor, izliyor.Yazar değilim. 13 yaşında yazdığım günlükten yola çıkarak kitap yazdım. Kariyerime oyunculukla devam edeceğim.İŞ adamı ve yazar Bülent Yar, 'Kader Gayrete Aşık' adlı kitabını anlattı. İş hayatındaki tecrübeleri kitabına aktardığını belirten Yar, şöyle konuştu:¦ 20 yıldır çalışıyorum. Gençlerin iş hayatında kendilerini bekleyen dünyaya hazır hissetmelerini sağlamak için bu kitabı yazdım. Geçmiş deneyimlerimi düşündüğümde yalnız olduğumu hissettim. Konuşma dilini sade tuttum.¦ Şu an hem X, hem Y, hem de Z kuşağını barındıran bir iş yaşamımız var. Kuşaklarda farklar var ancak başarıyı birlikte yakalamamız gerekiyor.¦ Büyük değişikliklere gebeyiz. Bu değişimin içine doğan gençler için artık başarıyı sürdürebilirlik önemli. Ajda Pekkan üç kuşağı da yakalamış bir isim.: