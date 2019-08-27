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Ailesi veto etti aşkı bitirdi

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Ailesi veto etti aşkı bitirdi
Ünlü iş adamı Taha Tatlıcı, bir süredir birlikte olduğu manken sevgilisi Günay Musayeva ile ayrılık kararı aldı. İkiliye yakın kaynaklara göre Musayeva'nın; ünlü iş adamının itibarına uymayan yaşamından ötürü Tatlıcı Ailesi'nin birlikteliği veto ettiği ve Musayeva için "Bizim ailemize yakışmaz" dediği öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda ise Musayeva, bir tartışma sırasında Tatlıcı'yı bıçaklamıştı. Olayın ardından iş adamı, Musayeva'dan şikayetçi olmuştu. Azeri manken ifadesinde "Taha oğlumu dövdü. Kendimi ve oğlumu korudum" demişti.
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Ailesi veto etti aşkı bitirdi
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