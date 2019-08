Tescilli güzeller arkadaşlıklarını işe taşıdı

BUGÜN NELER OLDU

1994 Best Model of Turkey birincisi Sema Şimşek, 1993 yılında yapılan Best Model of Turkey ve Best Model of World yarışmalarında birinci seçilen Ebru Ürün ve 1995 yılında Türkiye güzeli ve dünya güzellik kraliçesi olan Yeşim Palandüz; arkadaşlıklarını işe taşıdı. Uzun yıllar podyumlarda birlikte yürüyen yakın dostlar, iş hayatlarına da birlikte devam etme kararı aldı. Şimşek, Ürün ve Palandüz, bir süredir tasarım yapıyor. Üçlü, Vebag adını verdikleri marka çatısı altında çantalar tasarlıyor. Tescilli güzeller, markalarının tanıtımlarını da kendileri üstleniyor, objektif karşısına geçip fotomodellik yapıyorlar.