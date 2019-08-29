‘İnşallah telli duvaklı gelin olurum’

BUGÜN NELER OLDU

Türk Sanat Müziği'nin efsane assolistlerinden Gönül Yazar, 24 yılın ardından geçtiğimiz akşam 12. Vize Tarih ve Kültür Festivali'nde müzikseverlerle buluştu. Müzik dünyasının 'Taş Bebek'i Gönül Yazar, festivale katılan 10 bin kişinin alkışları eşliğinde sahneye çıktı. Sanatçı, gözyaşlarına hakim olamadı. Yazar'ın konserine iddialı açıklamaları damga vurdu. Daha önce kalbinde bir biri olduğunu açıklayan sanatçı; "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum" sözleriyle izleyenlerden büyük alkış aldı. Gönül Yazar'a, gecenin finalinde sanatçı dostları da eşlik etti.