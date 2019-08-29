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Masal şatosu’ndan masal gibi gala!

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Masal şatosu’ndan masal gibi gala!
30 Ağustos'ta vizyona girecek olan 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' filminin galası, Trump Cinemaximum'da gerçekleşti. Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban'ın başrollerini paylaştığı, Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki'nin de rol aldığı filmin galasına; oyuncu kadrosunun yanı sıra müzik dünyasından konuk oyuncular Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Samsun Demir de katıldı. Çoğunluğu çocuk ve genç oyunculardan oluşan filme destek için birçok ünlü galaya katılarak filmi izledi. Galaya; Aleyna Tilki, Mert Fırat, İdil Fırat, Funda Arar, Febyo Taşel, Enes Batur, Cem Belevi, Feride Hilal Akın ve birçok ünlü sanatçı katıldı.
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Masal şatosu’ndan masal gibi gala!
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