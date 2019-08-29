Ajda Pekkan Bodrum’u yakıp geçti

BUGÜN NELER OLDU

Eylül ayında konserleriyle Türkiye'yi şehir şehir gezecek olan Ajda Pekkan, turnesinin ilk konserini önceki gün Bodrum'da verdi. Bodrum Antik Tiyatro'da gerçeklesen konserde yoğun ilgi gören Pekkan'ı ünlü isimler de izledi. Pekkan'ı izleyenler arasında; Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera ile Erhan-Müge Yazıcıoğlu çifti de vardı. Sahneye bembeyaz bir kıyafetle çıkan Pekkan, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Süperstar konserde "Sizleri çok özledim. Ben de Bodrumluyum, hatta aksanım Bodrum aksanına da benzemeye başladı" diye konuştu.