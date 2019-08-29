Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 29 Ağustos 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Ağustos 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 29 Ağustos 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Bir tarafı ciddi bir tarafı alıngan Yeniay!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür, bugün toprak grubunun değişkenine yerleşiyor. Siyasi isimler uluslararası iletişim dilini değiştirirken, bin düşünüp bir konuşacaklar. Bugünden itibaren yeni anlaşmalar, şirket birleşmeleri söz konusu olabilir. Ayrıca limanlar konuşulurken, İsrail limanları dünya gündemine gelebilir.

Koç: Bugün sabah güne dinamik bir şekilde erkenden başlaman mümkün! Kendini harika hissediyor olabilirsin. Eğer sevmediğin ve kurtulmak istediğin bazı alışkanlıkların varsa, bugünü mutlaka değerlendir derim. Kaybolan bir eşyanı bulabilirsin. Sanatla uğraşan bir Koç burcuysan, sosyal bir proje için bir araya geleceğin kişilerle, keyifli bir gün geçirebilirsin.

Boğa: İdeallerinin bir an önce gerçekleşmesini istemen, sabırsız ve duygusal bir ruh haline kapılmana neden olabilir. Geçmişteki başarılarını hatırlayarak, yeniden güçlendiğini göreceksin. İşyerindeki gergin hava çalışma arkadaşlarını fazlasıyla etkilese de sen umursamayacaksın. Keyfinin yerinde olduğu bugün, hiçbir şeyi kafana takmak istemiyorsun.

İkizler: Ay, tüm gün boşlukta hareket edecek. Angarya işlerle uğraşmayı hiç sevmeyen sen bugün tam tersine bu tarz işlerle can başla uğraşabilirsin. Sabrın herkesi şaşırtıyor… Yönetimi sana ait bazı maddi alanlarda tatsız sürprizlerle karşılaşabilirsin. Birilerini azarlamadan önce sorunun gerçek sebebini bulmaya çalışmalısın.