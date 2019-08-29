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Uzman Astrolog ile 29 Ağustos 2019 Perşembe - Günlük ve Astroloji

Astroloji konusunda milyonların aklına gelen ilk isim olan ile 29 Ağustos 2019 Perşembe için yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların '' mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, hafta sonu yaklaşırken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyor? İşte, Astroloji ile 29 Ağustos 2019 Perşembe için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 29.8.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 10:13
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 29 Ağustos 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 29 Ağustos 2019 Perşembe günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği , her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 29 Ağustos 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan 'ın "Bir tarafı ciddi bir tarafı alıngan Yeniay!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür, bugün toprak grubunun değişkenine yerleşiyor. Siyasi isimler uluslararası iletişim dilini değiştirirken, bin düşünüp bir konuşacaklar. Bugünden itibaren yeni anlaşmalar, şirket birleşmeleri söz konusu olabilir. Ayrıca limanlar konuşulurken, İsrail limanları dünya gündemine gelebilir.

Koç: Bugün sabah güne dinamik bir şekilde erkenden başlaman mümkün! Kendini harika hissediyor olabilirsin. Eğer sevmediğin ve kurtulmak istediğin bazı alışkanlıkların varsa, bugünü mutlaka değerlendir derim. Kaybolan bir eşyanı bulabilirsin. Sanatla uğraşan bir Koç burcuysan, sosyal bir proje için bir araya geleceğin kişilerle, keyifli bir gün geçirebilirsin.

Boğa: İdeallerinin bir an önce gerçekleşmesini istemen, sabırsız ve duygusal bir ruh haline kapılmana neden olabilir. Geçmişteki başarılarını hatırlayarak, yeniden güçlendiğini göreceksin. İşyerindeki gergin hava çalışma arkadaşlarını fazlasıyla etkilese de sen umursamayacaksın. Keyfinin yerinde olduğu bugün, hiçbir şeyi kafana takmak istemiyorsun.

İkizler: Ay, tüm gün boşlukta hareket edecek. Angarya işlerle uğraşmayı hiç sevmeyen sen bugün tam tersine bu tarz işlerle can başla uğraşabilirsin. Sabrın herkesi şaşırtıyor… Yönetimi sana ait bazı maddi alanlarda tatsız sürprizlerle karşılaşabilirsin. Birilerini azarlamadan önce sorunun gerçek sebebini bulmaya çalışmalısın.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 29 Ağustos 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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