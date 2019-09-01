‘Gerçek adımı oğluma koydum’

BUGÜN NELER OLDU

Hülya Koçyiğit, programı 'Film Gibi Hayatlar'da geçtiğimiz günlerde Yeşilçam'a damga vuran isimlerden biri Engin Çağlar'ı ağırladı. Çağlar, oyunculuğunun ilk altı aylık sürecini şöyle anlattı: "Dört Yapraklı Yonca Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Fatma Girik'le oynadım, hem de oyunculuğumun ilk altı ayında. Tarihte yoktur böyle bir şans."Çağlar, ilk filmi 'Öksüz' için de "Fatma Girik ve yönetmen Bilge Olgaç çalışmak ta büyük bir şanstı" dedi.51 yıldır sinemanın içinde olduğunu belirten usta, Ekrem Bora ve Özden Çelik'le de çocukluk arkadaşı olduklarını söyledi. Çağlar, "Sinemada dimdik duruyorum, halkın kalbinde birinci olmak önemli, senin gibi Hülya" dedi.Usta oyuncu Yeşilçam için ise "Güzel kızlarla, yakışıklı erkekler sinemasıydı bizim sinemamız, oynadıkça öğrendik, sanatçı olduk" yorumunda bulundu.Sinemaya adım attığı dönemde adının değiştirildiğini belirten Çağlar, gerçek adının Çağlan Övet olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Gerçek adımı kullanamadığım için oğluma Çağlan adını koydum. Aslında soyadı olarak Çağlan'ı kullanmak istemiştim ama 'r' harfi iyi anons edilir diye Çağlar oldu."