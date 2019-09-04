‘Kutsi her yönüyle pırlanta gibi’

BUGÜN NELER OLDU

Sanat müziğinin ünlü sesi Muazzez Ersoy ve popun sevilen ismi Kutsi, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. İkili, Poll Production organizasyonu Paraf Halkın Yıldızları Konserleri kapsamındaki konserde seyirciye müzik ziyafeti yaşattı. Kutsi sahne öncesi "Ben böyle duygu dolu bir sesle sahne alacağım için mutluluktan uçuyorum. Benim için Muazzez Ersoy çok büyük bir değer" dedi.Ersoy ise "Ben de Kutsi'yi çok seviyorum. Dizileri, sahnesi, şarkıları, yüreği, kişiliği, beyefendiliği; her şeyi ile pırlanta gibi" yorumunda bulundu. İkili, gecenin sonunda sözü ve müziği Kutsi'ye ait olan 'Doğum Günü' şarkısında düet yaptı. Konseri dinlemeye gidenler arasında; Buket Aydın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Erkan Özerman, Ahmet Selçuk İlkan, Sami Aksu da vardı.