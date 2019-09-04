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'den ile ilgili şoke eden açıklama!

boşanma davasının ardından eşi 'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne sürüp bebeğini kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşar İpek'in hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini ileri süren Seren Serengil avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla eşinin zorlama hapsine çarptırılmasını da istedi. Suç duyurusunun ardından açıklama yapan Serengil, “Benim tansiyonumun çıkacağını ve böyle bir durumda çocuğumu kaybedeceğimi bile bile yaptı. Ben bir daha anne de olamayabilirim” dedi.

Giriş Tarihi: 4.9.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 17:44
Seren Serengil'den Yaşar İpek ile ilgili şoke eden açıklama!

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan Serengil, "Benim tansiyonumun çıkacağını ve böyle bir durumda çocuğumu kaybedeceğimi bile bile yaptı. Ben bir daha anne de olamayabilirim" dedi.

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Seren Serengil'den Yaşar İpek ile ilgili şoke eden açıklama!
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