Oğuzhan Koç ilk kez Harbiye'de konser verdi

Dinleyicilerini 'Ay' şarkısıyla selamlayan Koç, 'Bu Yol Uzar' 'Küsme Aşka' 'Giden Günlerim Oldu' ve 'Her Aşk Bir Gün Biter' gibi en sevilen parçalarını dinleyicileriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Sahneden kendisini dinlemeye gelenlere seslenen Koç, "Ayaklarınıza sağlık, bulunduğum yerden bu manzarayı görmenizi çok isterdim. Bugün hepiniz benim misafirimsiniz. Bu benim İlk Harbiye konserim olduğu için çok heyecanlıyım. Konserden önce annemi ve abimi aradım.

'İlk defa Harbiye'de konser vereceğim çok heyecanlıyım ne yapmalıyım?' dedim. Sahne büyük olunca fikirler de büyük oluyor. Tarkan'ı asansörle indirirler, Edis'i mancılıkla fırlatırlar. Ama ben yürüyerek geldim. Kanat takıp uçurarak sahneye konduralım dediler. Ben de kondurduğunuz an yumurtlarım, bu fikir güzel bir final ister çünkü." diyerek izleyenleri kahkahaya boğdu. Koç, 'Yüzüm Yok' parçasını Boz ile birlikte söyledi. "Bu planlarımız arasında yoktu. Biraz emrivaki oldu ama güzel oldu. Böyle yaparak artık her konserime çıkartacağım." diyerek arkadaşına takıldı. Daha sonra Fettah Can'ı da sahneye davet eden Koç, 'Özledim' şarkısını iki sevilen sanatçı ile birlikte seslendirerek dinleyecilere unutulmaz bir gece yaşattı.

'Aşkla Aynı Değil' parçasını seslendirdiği sırada Cansu Kurtçu'yu da sahneye davet eden Koç, şarkının devamını beraber söyledikten sonra Kurtçu'nun doğum gününü kutlayarak sahneden uğurladı.

MURAT DALKILIÇ SÜRPRİZİ!

Konserin ilk bölümünün sonlarına doğru Murat Dalkılıç sürprizi ile tüm Harbiye ayağa kalktı. Oğuzhan Koç ve Murat Dalkılıç'ın "Bu Nasıl Aşk" ve "Aşinayız" düetleri Harbiye'yi adeta yıktı geçti.

MİLLİ TAKIM'DAN OĞUZHAN KOÇ KONSERİNE BASKIN!

Türkiye A Milli takımı Andorra maçı öncesi kampa kısa bir ara vererek Oğuzhan Koç konserine baskın yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde tam kadro Koç'u ilk Harbiye konserinde yalnız bırakmayan A milli takımı, Koç'a sahnede forma hediye etti. Şenol Güneş ve milli takım kaptanları Emre Belözoğlu ve Cenk Tosun'u sahneye davet eden Oğuzhan Koç, "Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz beni onurlandırdınız." diye konuştu.

OĞUZHAN KOÇ'TAN TÜRK SANAT MÜZİĞİ PERFORMANSI!

Konserin ikinci yarısına smokinle çıkan Koç, 'Vurgun' 'Hiç Bir Şeyde Gözüm Yok' 'Seni Ben Ellerin Olsun' 'At Kadehi Elinden' 'Kıskanırım Seni Ben' gibi Türk sanat müziğinin en sevilen parçalarını seslendirerek dinleyicileri adeta mest etti. Sonrasında babası Bahattin Koç'u sahneye davet eden popçu babasıyla birlikte 'Huma Kuşu' türküsünü seslendirdi. Baba-oğulun performansı ayakta alkışlandı.

HEM OYNADI HEM OYNATTI

Türk sanat müziği bölümü sonrası, 'Kesik Çayır' 'Bahçe Duvarı' ve 'Arpa Buğday' gibi oyun havalarıyla dinleyicilerini hop oturup, hop kaldıran Koç, hem oynadı hem oynattı.

Seyircilerin sahne önüne akın ettiği gecenin sonunda Oğuzhan Koç, seyircinin bir daha, bir daha tezahüratlarıyla tekrar sahneye çıkıp, 'Vermem Seni Ellere' parçasını söyledikten sonra sahneden alkışlarla uğurlandı.