Semih Kaplanoğlu: 7 aylık bebekle çalışmak eşsiz bir deneyimdi

'Bağlılık-Aslı'nda görünmez bir bağlılık hikayesi anlatan Semih Kaplanoğlu, çekimleri anlattı: Yedi aylık bebekle çalışmak eşsizdi. Bütün oyuncular büyük fedakarlıkla çalıştı. Hepimiz kendimizi bebeğin ritmine göre ayarlıyorduk.

YENİ PROJESİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık- Aslı' filmine imza atan usta yönetmen Semin Kaplanoğlu, yeni projesiyle ilgili konuştu. Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen 'Bağlılık-Aslı', Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Üçlemesi'nin ilk filmi... Usta yönetmen; başrollerinde Kübra Kip ve Ece Yüksel'in oynadığı, 20 Eylül'de vizyona girecek olan filmiyle ilgili şunları anlattı: