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: 7 aylık bebekle çalışmak eşsiz bir deneyimdi

, Kaplan Film ile Sinehane’nin ortak yapımı olan Bağlılık-Aslı filmini anlattı: “Bebek sütten kesildiği anda ayrı bir vücuda sahip olduğunu anlar. Bu bebek için büyük bir travmadır. Bu filmin temelinde de bu ayrılığı, yani görünmez bağlılığın hikayesini anlatıyorum.”

Giriş Tarihi: 5.9.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 10:11
Semih Kaplanoğlu: 7 aylık bebekle çalışmak eşsiz bir deneyimdi

'Bağlılık-Aslı'nda görünmez bir bağlılık hikayesi anlatan , çekimleri anlattı: Yedi aylık bebekle çalışmak eşsizdi. Bütün oyuncular büyük fedakarlıkla çalıştı. Hepimiz kendimizi bebeğin ritmine göre ayarlıyorduk.

YENİ PROJESİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık- Aslı' filmine imza atan usta yönetmen Semin Kaplanoğlu, yeni projesiyle ilgili konuştu. Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen 'Bağlılık-Aslı', Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Üçlemesi'nin ilk filmi... Usta yönetmen; başrollerinde Kübra Kip ve Ece Yüksel'in oynadığı, 20 Eylül'de vizyona girecek olan filmiyle ilgili şunları anlattı:

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Semih Kaplanoğlu: 7 aylık bebekle çalışmak eşsiz bir deneyimdi
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