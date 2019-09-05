Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Eylül 2019 Perşembe günlük burç yorumları yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Eylül 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 5 Eylül 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Burçların Değişmeyen Stil Alışkanlıkları" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Satürn 120'liği ile bugünden sonra birçok ülkede ağır sanayi konuşulurken, demir çelik sektöründeki durgunluğun artacağını işaret ediyor. 1 Ocak 1954 yılında Uranüs Yengeç burcunda hareket ederken kurulan Türkiye Vakıflar Bankası gündeme gelebilir.

KOÇ: Bugün bulunacağın hemen her alanda kazançlarını arttırmana yardımcı olacak fırsatla karşılaşabilirsin. Aynı meslekte ya da benzer yetenekleri olan insanlar arasında yaşanan fikir alışverişleri seni de heyecanlandırıyor. Evli bir Koç burcuysan, eşinin durgunluğunu kendine yorabilirsin.

BOĞA: Hızlı ve gelişmelerin yoğun olacağı bir gün seni bekliyor. Başına gelenlerin tesadüf olmadığına, hayatın sürprizlerle dolu olduğuna şahit olacağın bugün de hayata bakış açını değiştirmen gerektiğini fark edeceksin. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan ve evlilikle ilgili konular gündemdeyse, karşı tarafa evlilikten beklentilerini daha net bir şekilde dile getireceksin.

İKİZLER: Kariyerindeki ani değişimler seni de çok şaşırtacak. Geçmişte edindiğin sertifikaların, eğitimlerin karşılığını almaya başlayacaksın. İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, beklemediğin bir aşk kapını çalabilir. İlişkilerde yaşanabilecek anlaşmazlıklara dikkat etmelisin. Özellikle yeni bir ilişkiye başladıysan, fazla sorgulayıcı olmamaya dikkat etmelisin.