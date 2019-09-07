Haluk Levent HDP mağduru annelere destek verdiği için linç edildi!

MAĞDUR ANNELER SANATÇILARA ÇAĞRIDA BULUNDU

HDP Diyarbakır İl Binası önünde, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerden sanat camiasına çağrı yapıldı. Anne Ayşegül Biçer, "Sanatçıların desteği olursa, çocuklarımızı ölümden kurtarabiliriz. Sesimizi duyun, bize destek olun, yardım edin, çocuklarımız ölmesin, onları kurtaralım" dedi.

HDP'ye meydan okuyan anne evladını istiyor “Ben Kürt’üm, şu ana kadar devlet bana hiçbir zulüm yapmadı. Bu neyin davası!”

BİRÇOK SANATÇI ÇAĞRIYI KARŞILIKSIZ BIRAKTI

Her konuda duyar kasan sanatçılar PKK zulmüne karşı kayıtsız kaldı. Mağdur annelerin çağrısını bile umursamayan sözde sanatçılar, gençlerin terörün esiri olmasına ses çıkaramadı.

Annelerin HDP'ye karşı başlattığı 'Çocuklarımızı geri verin' eylemi yeni ailelerin katılımı ile büyüyor

HALUK LEVENT PKK'YI LANETLEYİNCE LİNÇ YEDİ

Takvim'de yer alan habere göre, şarkıcı Haluk Levent, PKK zulmüne kayıtsız kalmadı, sosyal medya hesabından hem PKK'yı kınayan hem de HDP mağduru annelere destek veren paylaşımlarda bulundu.

Fakat Levent'in PKK'yı kınayan paylaşımları sözde solcular tarafından hedef alındı. Sosyal medyada adeta linç edilen Haluk Levent, paylaşımlarının altında küfürler havada uçuşunca paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.