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mağduru annelere destek verdiği için linç edildi!

mağduru ailelerin, parti binası önündeki oturma eylemi 5'inci gününde devam ediyor. 'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 13'e çıktı. Annelerden sanat camiasına çağrı gelmesi üzerine , PKK’yı lanetleyerek HDP mağduru annelere destek verdi. Haluk Levent PKK'yı lanetleyip HDP mağduru annelere destek verdiği için linç edildi! İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 7.9.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 16:39
Haluk Levent HDP mağduru annelere destek verdiği için linç edildi!

MAĞDUR ANNELER SANATÇILARA ÇAĞRIDA BULUNDU

HDP Diyarbakır İl Binası önünde, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerden sanat camiasına çağrı yapıldı. Anne Ayşegül Biçer, "Sanatçıların desteği olursa, çocuklarımızı ölümden kurtarabiliriz. Sesimizi duyun, bize destek olun, yardım edin, çocuklarımız ölmesin, onları kurtaralım" dedi.

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BİRÇOK SANATÇI ÇAĞRIYI KARŞILIKSIZ BIRAKTI

Her konuda duyar kasan sanatçılar PKK zulmüne karşı kayıtsız kaldı. Mağdur annelerin çağrısını bile umursamayan sözde sanatçılar, gençlerin terörün esiri olmasına ses çıkaramadı.

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HALUK LEVENT PKK'YI LANETLEYİNCE LİNÇ YEDİ

Takvim'de yer alan habere göre, şarkıcı Haluk Levent, PKK zulmüne kayıtsız kalmadı, sosyal medya hesabından hem PKK'yı kınayan hem de HDP mağduru annelere destek veren paylaşımlarda bulundu.

Fakat Levent'in PKK'yı kınayan paylaşımları sözde solcular tarafından hedef alındı. Sosyal medyada adeta linç edilen Haluk Levent, paylaşımlarının altında küfürler havada uçuşunca paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

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Haluk Levent HDP mağduru annelere destek verdiği için linç edildi!
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