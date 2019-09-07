Sosyal medyayı salladılar

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Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın ikinci sezonundan ilk görüntüler yayınlandı. Yeni sezona yakında başlayacak olan dizinin ilk fragmanı, sosyal medyada kısa sürede yayılıp büyük ilgi gördü. Başrol oyuncuları Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın yer aldığı fragman, büyük heyecan yarattı. Atv ekranındaki ilk sezonunda perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan ve yayınlandığı 35 hafta boyunca reytinglerde birinciliği kaptırmayan 'Bir Zamanlar Çukurova', sezon boyunca oyuncularına birçok ödül kazandırmasının yanı sıra, uluslararası arenadada 15 ülkeye satıldı.