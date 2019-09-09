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ve ’ın ayrıldık nedeni ortaya çıktı! İşte Berk Suyabatmaz'ın açıklaması...

Geçtiğimiz yıl New York'ta evlenen ve çifti 10 dakika süren duruşma sonrası boşandı. Boşandıktan sonra Burcu Esmersoy, İspanya'ya fotoğraf çekimine gitmişti. Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz’ın ayrıldık nedeni hakkında farklı iddialar ortaya atıldı.Boşanma sonrası ilk açıklama Berk Suyabatmaz'dan geldi. İşte Berk Suyabatmaz'ın boşanma sonrası Burcu Esmersoy ile ilgili açıklaması...

Giriş Tarihi: 9.9.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 16:03
Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz’ın ayrıldık nedeni ortaya çıktı! İşte Berk Suyabatmaz'ın açıklaması...

Geçen sene New York'ta evlenen ile geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak boşandı.Çiftin ayrılık nedeni hakkında farklı iddialar ortaya atıldı.

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Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz’ın ayrıldık nedeni ortaya çıktı! İşte Berk Suyabatmaz'ın açıklaması...
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