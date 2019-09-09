Dünya starı Kıbrıs’ı coşturdu

BUGÜN NELER OLDU

Dünyaca ünlü isimleri sahnesinde ağırlayan Elexus Hotel, Fransız sanatçı Dany Brillant'ın muhteşem performansını Kıbrıs'ta müzikseverlerle buluşturdu. Brillant'ın hareketli şarkılarına dayanamayan hayranları birbirleriyle adeta yarışarak sahneye çıktı. Akdeniz ritimlerini usta yorumuyla seslendiren sanatçı, dinleyicileri coşturdu. Şarkıcının yaşlı bir hayranıyla dakikalarca Latin ezgileri eşliğinde dans etmesi, izleyenler tarafından uzun süre alkış yağmuruna tutuldu.Konser sırasında hareketli parçaların ritmine dayanamayan hayranları, sahneye çıkarak hem dans etti, hem de Brillant'a sevgi gösterisinde bulundu. Brillant, konserin devamında sahneden inerek eğlenceli parçalarını seyircilerin arasında söyledi. "Burası tam bir tatil cenneti. Bir kez daha buranın yaşam tarzının, doğal güzelliğinin ve insanlarının sizi mıknatıs gibi çektiğini anladım. Bu sıcak atmosferde müzikseverlerle bir arada olmak büyük mutluluk" diye konuşan şarkıcı, "Tarkan'ın ve İstanbul'da konserimi dinlemeye gelen Ajda Pekkan'ın sesini çok beğeniyorum" dedi.