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'nin tutkulu aşıkları ve Reyyan'dan hayranlarına samimi açıklamalar! İşte ünlü oyuncular ve 'nün bilinmeyenleri...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'nin başrol oyuncuları 'Reyyan' ve '' Cosmopolitan Türkiye Eylül kapağında ilk kez bir arada! Cosmopolitan'a verdikleri özel pozlar eşliğinde, çok samimi açıklamalarda bulunan ve , sempatik tavırlarıyla kalbinizde taht kuracak. Kalplere dokunan hikayesiyle ATV'nin ikinci sezonu sabırsızlıkla beklenen dizisi Hercai'nin hayranları çok sevinecek. Sevilen dizi Hercai'nin yeni bölümünün ekranlara geleceği tarih belli oldu. Atv ekranlarında izlenme rekorları kıran dizisi Hercai 20 Eylül Cuma akşamı sevenleriyle yeniden buluşacak. Ebru Şahin ve Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü son dönemin en çok merak edilen isimlerinden. Genç oyuncular Ebru Şahin ve Akın Akınözü bilinmeyenlerini Cosmopolitan'a verdikleri özel röportajda anlattılar...

Giriş Tarihi: 9.9.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 11:10
Hercai'nin tutkulu aşıkları Miran ve Reyyan'dan hayranlarına samimi açıklamalar! İşte ünlü oyuncular Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün bilinmeyenleri...

Karakterli duruşları ve sempatik tavırlarıyla ekranlarda rüştünü ispat etmiş
iki genç yetenek onlar. İlişkilere boyut atlatan fedakarlıklarıyla 'nin "Reyyan" ve ""ı; ve 'nü hayaller ve gerçekler arasında bir gezintiye çıkardık.

Röportaj İrem Orhan
Fotoğraf Semih Kanmaz
Moda Editörü Dilara İpek Şatır

Kalplere dokunan hikayesiyle ATV'nin ikinci sezonu sabırsızlıkla beklenen dizisi Hercai, bu yıl da ekranlarda hipnoz etkisi yaratmaya aday. Dizide yeni bölümler başladı başlayacak; aşkın en saf haliyle izleyiciyi hayaller ve gerçekler arasında gezintiye çıkaran hikayenin baş kahramanlarını yakın markaja alalım istedik.Onlarla bir günlüğüne Mardin'den İstanbul'a uzandık. Önce bir düş kurduk, sonra içine "Reyyan" ve "Miran"ı koyduk. Hayallerde sınır yok, kurmaya devam ettik: Bu ikili acaba İstanbul'da neşe içinde, yüksek şaşaa ikliminde bir hayat sürse nasıl olurdu? Yılın çifti, bu defa spot ışıklarıyla dolu vitrinde, büyülü bir hayatın etkisinde…

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Hercai'nin tutkulu aşıkları Miran ve Reyyan'dan hayranlarına samimi açıklamalar! İşte ünlü oyuncular Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün bilinmeyenleri...
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