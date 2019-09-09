Hercai'nin tutkulu aşıkları Miran ve Reyyan'dan hayranlarına samimi açıklamalar! İşte ünlü oyuncular Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün bilinmeyenleri...

Karakterli duruşları ve sempatik tavırlarıyla ekranlarda rüştünü ispat etmiş

iki genç yetenek onlar. İlişkilere boyut atlatan fedakarlıklarıyla Hercai'nin "Reyyan" ve "Miran"ı; Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nü hayaller ve gerçekler arasında bir gezintiye çıkardık.

Röportaj İrem Orhan

Fotoğraf Semih Kanmaz

Moda Editörü Dilara İpek Şatır

Kalplere dokunan hikayesiyle ATV'nin ikinci sezonu sabırsızlıkla beklenen dizisi Hercai, bu yıl da ekranlarda hipnoz etkisi yaratmaya aday. Dizide yeni bölümler başladı başlayacak; aşkın en saf haliyle izleyiciyi hayaller ve gerçekler arasında gezintiye çıkaran hikayenin baş kahramanlarını yakın markaja alalım istedik.Onlarla bir günlüğüne Mardin'den İstanbul'a uzandık. Önce bir düş kurduk, sonra içine "Reyyan" ve "Miran"ı koyduk. Hayallerde sınır yok, kurmaya devam ettik: Bu ikili acaba İstanbul'da neşe içinde, yüksek şaşaa ikliminde bir hayat sürse nasıl olurdu? Yılın çifti, bu defa spot ışıklarıyla dolu vitrinde, büyülü bir hayatın etkisinde…