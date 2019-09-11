56 sanatçının yüzlerce eseri ziyaretçi bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 16. İstanbul Bienali, 14 Eylül'de kapılarını açıyor. Fransız yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud'nun küratörlüğünü üstlendiği bienalin tanıtım toplantısı, önceki gün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yapıldı. Toplantıda küratörün yanı sıra İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da konuşma yaptı. Bienalde sekiz hafta boyunca üç farklı noktada gerçekleştirilecek ücretsiz sergiler, çeşitli buluşmalar, konuşmalar ve film programları Yedinci Kıta temasını farklı açılardan ele alınacak. 56 sanatçının 220'den fazla eserinin yer aldığı bienal 10 Kasım'a kadar sürecek.