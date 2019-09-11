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ve Diyarbakır annelerine destek verdi!

GÜNAYDIN'ın pazar günü yaptığı çağrının ardından, sanat dünyasından Diyarbakır annelerine destek artıyor. Oyuncu ve oyuncu eşi çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin önündeki oturma eylemine destek verdi.

Giriş Tarihi: 11.9.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 13:10
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak Diyarbakır annelerine destek verdi!

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek sanatçılar tarafından da çığ gibi büyüyor.

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Oyuncu Ceyda Düvenci ve oyuncu eşi Bülent Şakrak da Diyarbakır anneleri için sosyal medyadan destek mesajı yayınladı. Ceyda Düvenci "Okuduklarım için çok üzgünüm, Diyarbakır anneleri yanınızdayım… Evlatlarınıza tez zamanda kavuşun ve kabus son bulsun…'' şeklinde paylaşım yaptı.

Oyuncu Bülent Şakrak'ta oyuncu eşi Ceyda Düvenci gibi sosyal medyadan, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek verdi.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak Diyarbakır annelerine destek verdi!
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