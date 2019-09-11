Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak Diyarbakır annelerine destek verdi!

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek sanatçılar tarafından da çığ gibi büyüyor.

Annelerin HDP'ye karşı başlattığı 'Çocuklarımızı geri verin' eylemi yeni ailelerin katılımı ile büyüyor

Oyuncu Ceyda Düvenci ve oyuncu eşi Bülent Şakrak da Diyarbakır anneleri için sosyal medyadan destek mesajı yayınladı. Ceyda Düvenci "Okuduklarım için çok üzgünüm, Diyarbakır anneleri yanınızdayım… Evlatlarınıza tez zamanda kavuşun ve kabus son bulsun…'' şeklinde paylaşım yaptı.

Oyuncu Bülent Şakrak'ta oyuncu eşi Ceyda Düvenci gibi sosyal medyadan, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek verdi.