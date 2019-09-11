Dernek başkanına tehdit davası! Fulden Uras...

Kelebek hastası çocuklara yardımcı olmak amacıyla kurulan Hayaller Gerçek Olsa Derneği'nin başkanı olan Fulden Uras, DEBRA Türkiye Epidermolysis Bullosa Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Akyüz'e dava açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde; Akyüz'ün, hasta çocuklardan Muhammed Ege Akyüz'ün babası olduğu belirtildi. Uras'ın avukatı dilekçede, Akyüz'ün kendilerini kast ederek sosyal medyada imalı paylaşımlarda bulunduğunu söyledi. Avukat, "Akyüz, 'Birçoğunuz hatırlar; bu iki kardeş için birileri tarafından dünyaca söz verilmiş, yeni eve taşınmaları sağlanmış ve eşya alınmıştı. Soba ile ısınıyorlar, kömürleri bile yok. Bu aileyi kendi menfaatleri uğruna kullanıp sonra kaderlerine terk eden zihniyete yazıklar olsun' diye paylaşımda bulundu" dedi.